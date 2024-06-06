Экс-глава МИД Австрии примет участие в сессии ПМЭФ вместе с талибами

Карин Кнайсль (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывший министр иностранных дел Австрии (2017–2019) Карин Кнайсль примет участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с представителем движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Об этом говорится на сайте программы форума.

Речь идет о сессии под названием «Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы».

«В условиях геополитической конфронтации и попыток дестабилизации глобальных цепочек поставок растет запрос на надежные, взаимовыгодные и равноправные схемы сотрудничества. Происходящие процессы стимулируют стремление государств Евразии находить новые формы и способы экономической кооперации, в первую очередь в финансово-экономической и транспортно-логистической сферах», — говорится в описании программы.

«Талибан», правящий в Афганистане, будет представлять исполняющий обязанности министра труда и социального развития Адбул Умари.

Также в сессии поучаствуют замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка, замглавы МИДа Александр Панкин.

Россия пригласила представителей талибов на ПМЭФ 27 мая. Талибы приняли приглашение. В российском МИДе заявили, что Кабул заинтересован в закупке нефтепродуктов из России и других товаров повышенного спроса, также «можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом».

Также российские власти намерены исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Президент Владимир Путин отметил, что отношения с действующей властью в Афганистане «выстраивать как-то надо», так как «это же люди, которые контролируют страну».