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Политика ,  
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МИД заявил о согласии талибов на участие в ПМЭФ

Замир Кабулов: «Талибан» подтвердил участие в ПМЭФ-2024
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) подтвердило свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года, заявил директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, участие в форуме примут министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты.

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», — сказал он.

Кабулов выразил надежду, что афганская делегация «по максимуму использует этот шанс», чтобы укрепить и расширить сотрудничество с российским бизнесом и другими дружественными странами.

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Принять участие в ПМЭФ-2024 «Талибан» пригласила российская сторона, сообщил ранее дипломат. Также он рассказал, что МИД и Минюст поддержали исключение «Талибана» из списка запрещенных организаций. Об этом, со слов Кабулова, ведомства доложили президенту Владимиру Путину.

«Талибан» был признан в России террористической организацией в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Участие в нем уже подтвердили более 12 тыс. представителей 128 государств и территорий, сообщил 24 мая ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

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Талибан ПМЭФ талибы Замир Кабулов Афганистан
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