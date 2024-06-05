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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Путин сообщил, что называл Байдену условие быстрого прекращения военных действий на Украине — прекращение поставок ей оружия с Запада. Он также задался вопросом, зачем другие стороны мешают мирному процессу между Москвой и Киевом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валентина Певцова / Sputnik / Reuters)

Для прекращения боевых действий на Украине США должны прекратить поставки оружия ей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. РБК вел трансляцию.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — сказал Путин. По его словам, ту же мысль он выразил в письме американскому лидеру Джо Байдену.

Он также призвал, чтобы никто не мешал возможному мирному процессу. Глава государства напомнил, что в 2022-м была договоренность с Украиной и готовность заключить соглашение. Ключевым вопросом для Украины была система обеспечения ее безопасности, и страна обещала не становиться членом НАТО и придерживаться нейтралитета. Однако в документах были формулировки, схожие со статьями Североатлантического договора, и подписанты должны были бы оказывать Украине военную помощь в случае необходимости. «Для нас это сложный вопрос <...> но это возможно к обсуждению», — отметил Путин.

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Владимир Путин

Глава государства также отметил, что Россия и Украина нашли общий язык в вопросе «денацификации», то есть запрещении пропаганды нацизма на законодательном уровне. По его словам, «общая платформа» нашлась и по другим вопросам, которые нужно решить для урегулирования. Путин отметил, что Киев парафировал документ, то есть обговоренные условия его устраивали, как и Москву.

Однако затем в это вмешался Запад: в украинскую столицу приехал тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон и рекомендовал «выбросить этот договор в помойку», заявил Путин. «Зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор?» — спросил глава государства. Он предположил, что целью этого было «добиться любой ценой» «стратегического поражения» Москвы.

Говоря о том, чего Россия добилась более чем за два года боевых действий на Украине, Путин назвал основным то, что в Донбассе Москва исполнила «свой долг» перед людьми, которые страдали от госпереворота на Украине и последовавших за этим боевых действий. «Мы также показали и самим себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это, и будем делать это вне всяких сомнений. И с этим всем придется считаться», — добавил он.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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