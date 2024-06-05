Cуд оштрафовал Илью Варламова за публикации без плашки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Суд признал Варламова виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — производство и распространение материалов лицом, включенным в реестр иноагентов, без соответствующей маркировки. Ему назначили максимальный штраф — 50 тыс. руб.

Варламова неоднократно штрафовали по этой статье: в августе 2023 года на 30 тыс., а в декабре — на 50 тыс. В мае 2024 года на него составили протокол по статье о дискредитации армии — ст. 20.3.3 КоАП. В суде не уточнили, что стало поводом для этого.

Минюст включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 года. В ведомстве сочли, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа. Варламов пытался оспорить статус иноагента, однако суд отклонил иск.