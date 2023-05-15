Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту из-за статуса иноагента

Семен Слепаков и Илья Варламов обратились в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение о присвоении им статуса иноагента. Варламов попал в список в конце марта, Слепаков — в середине апреля

Музыкант и сатирик Семен Слепаков и блогер Илья Варламов обратились в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение Минюста о присвоении им статуса иностранного агента, следует из карточек дел.

Оба иска были зарегистрирован 15 мая, дело относится к категории «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

РБК направил запрос в Минюст, Замоскворецкий суд, обратился за комментарием к Слепакову и Варламову.

Варламов попал в реестр иногентов 23 марта. По мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа. Блогер на своем канале на YouTube, комментируя статус иноагента, сказал: «Я просто внезапно оказался в каком-то новом мире, про который до этого много читал». Теперь «предстоит узнать, какие в новом мире правила и законы, и научиться с этими законами жить», добавил он.

Слепаков был внесен в список 14 апреля. Он, как утверждает ведомство, получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», негативно отзывался о россиянах. Слепаков записал несколько антивоенных песен, в прошлом году музыкант переехал в Израиль.

В мае статус иноагента решили оспорить также телеведущий Максим Галкин и певица Земфира.