Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту из-за статуса иноагента

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
Названы мегаполисы, где за год сильнее всего подорожали новостройки Недвижимость, 00:02
Макрон исключил поставки Киеву способного достичь России оружия Политика, 00:00
Участники рынка предупредили о проблемах в работе такси после 1 сентября Технологии и медиа, 00:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15 мая, 23:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15 мая, 23:40
Белый дом подтвердил решение США не поставлять Киеву F-16 Политика, 15 мая, 23:22
Прокурор не увидел оснований для расследования ФБР связи Трампа с Россией Политика, 15 мая, 23:17
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Киеве при получении взятки в $3 млн задержали главу Верховного суда Политика, 15 мая, 23:14
Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту из-за статуса иноагента Политика, 15 мая, 23:06
ВОЗ закроет офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве Политика, 15 мая, 22:38
ФНС не подтвердила арест счетов модного дома Юдашкина Бизнес, 15 мая, 22:27
Производители электроники пожаловались на образование в техникумах Общество, 15 мая, 22:22
ANSA узнало о блокировке Венгрией транша ЕС в €500 млн на оружие Украине Политика, 15 мая, 22:13
Что ждет экономические связи России и Турции в случае поражения Эрдогана Экономика, 15 мая, 22:11
Политика ,  
0 

Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту из-за статуса иноагента

Семен Слепаков и Илья Варламов подали иски к Минюсту из-за статуса иноагента
Семен Слепаков и Илья Варламов обратились в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение о присвоении им статуса иноагента. Варламов попал в список в конце марта, Слепаков — в середине апреля

Музыкант и сатирик Семен Слепаков и блогер Илья Варламов обратились в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение Минюста о присвоении им статуса иностранного агента, следует из карточек дел.

Оба иска были зарегистрирован 15 мая, дело относится к категории «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

РБК направил запрос в Минюст, Замоскворецкий суд, обратился за комментарием к Слепакову и Варламову.

Варламов попал в реестр иногентов 23 марта. По мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа. Блогер на своем канале на YouTube, комментируя статус иноагента, сказал: «Я просто внезапно оказался в каком-то новом мире, про который до этого много читал». Теперь «предстоит узнать, какие в новом мире правила и законы, и научиться с этими законами жить», добавил он.

Слепаков был внесен в список 14 апреля. Он, как утверждает ведомство, получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», негативно отзывался о россиянах. Слепаков записал несколько антивоенных песен, в прошлом году музыкант переехал в Израиль.

В мае статус иноагента решили оспорить также телеведущий Максим Галкин и певица Земфира.

Читайте на РБК Pro
Какие практики самопознания выбирают успешные люди
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Продавцы счастья: как сделать так, чтобы корпоративная культура работала
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Семен Слепаков Илья Варламов иноагенты
Материалы по теме
На Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента
Политика
Чуйченко предложил признавать иноагентами за нарушение духовных ценностей
Политика
Минюст внес в список иноагентов Певчих и двух экс-депутатов Госдумы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter