branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Минимум 36 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайях Общество, 13:32
На юго-западе Франции произошел крупный пожар в зернохранилище Общество, 13:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Шут или мудрец: как создать яркий характер бренда Pro, 13:15
Суд оштрафовал Варламова за нарушение правил маркировки иноагента Общество, 13:12
Чем Россия привлекательна для иностранных туристов Новая экономика, 13:06
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
CipherTrace заявила о «неправомерном аресте» россиянина Стерлингова Крипто, 13:05
Живым в помощь: как внедряются нейросети в российской медицине Национальные проекты, 12:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:59
Эрдоган сменил губернаторов в 57 провинциях Турции Политика, 12:51
Athletic узнал о согласии «Тоттенхэма» продать Гарри Кейна «Баварии» Спорт, 12:50
Стоит ли покупать акции компании. Разбираем на примере Сбербанка Pro, 12:42
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:42
Общество ,  
0 

Суд оштрафовал Варламова за нарушение правил маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал Варламова за нарушение правил маркировки иноагента
Илья Варламов
Илья Варламов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иноагентом) на 30 тыс. руб. за нарушение правил маркировки иноагента, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Основанием для возбуждения дела стало размещение Варламовым в Telegram сообщения без маркировки иностранного агента, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Варламов попал в реестр иноагентов 23 марта. По мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа.

Блогер на своем YouTube-канале, комментируя статус иноагента, сказал: «Я просто внезапно оказался в каком-то новом мире, про который до этого много читал». Теперь «предстоит узнать, какие в новом мире правила и законы, и научиться с этими законами жить», добавил он.

Варламов обращался в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение Минюста, но его иск отклонили.

Теги
Илья Варламов иноагент суд новости
Материалы по теме
Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента
Политика
В Петербурге суд оштрафовал Oxxxymiron за отсутствие пометки иноагента
Политика
Путин подписал закон о штрафах и внеплановых проверках для иноагентов
Политика