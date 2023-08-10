Суд оштрафовал Варламова за нарушение правил маркировки иноагента

Илья Варламов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иноагентом) на 30 тыс. руб. за нарушение правил маркировки иноагента, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Основанием для возбуждения дела стало размещение Варламовым в Telegram сообщения без маркировки иностранного агента, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Варламов попал в реестр иноагентов 23 марта. По мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа.

Блогер на своем YouTube-канале, комментируя статус иноагента, сказал: «Я просто внезапно оказался в каком-то новом мире, про который до этого много читал». Теперь «предстоит узнать, какие в новом мире правила и законы, и научиться с этими законами жить», добавил он.

Варламов обращался в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение Минюста, но его иск отклонили.