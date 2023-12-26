Cуд оштрафовал блогера Варламова за отсутствие маркировки иноагента

Cуд оштрафовал блогера Варламова на ₽50 тыс. за отсутствие маркировки иноагента

Илья Варламов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Суд признал Варламова виновным по ч.4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). Сумма назначенного штрафа составила 50 тыс. руб.

В августе Мещанский суд оштрафовал Варламова по той же статье на 30 тыс. руб. Основанием стало размещение блогером в Telegram сообщения без маркировки иноагента.

Минюст включил блогера в реестр иноагентов в конце марта. В ведомстве считают, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа.

Варламов обращался в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение Минюста, но его иск отклонили.