На блогера Илью Варламова составили протокол о дискредитации

Илья Варламов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Тверской суд Москвы получил протокол о дискредитации российской армии в отношении блогера Ильи Варламова, которого Минюст внес в реестр иноагентов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Материал поступил сегодня», — уточнили в суде. Дату рассмотрения дела пока не назначили.

Протокол в отношении Варламова составили по ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальное наказание по этой статье — 50 тыс. руб. штрафа.

В декабре 2023 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Варламова за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Сумма назначенного штрафа составила 50 тыс. руб., в августе того же года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за сообщение в телеграм-канале без маркировки.