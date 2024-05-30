На блогера Илью Варламова составили протокол о дискредитации
Тверской суд Москвы получил протокол о дискредитации российской армии в отношении блогера Ильи Варламова, которого Минюст внес в реестр иноагентов, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Материал поступил сегодня», — уточнили в суде. Дату рассмотрения дела пока не назначили.
Протокол в отношении Варламова составили по ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальное наказание по этой статье — 50 тыс. руб. штрафа.
В декабре 2023 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Варламова за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Сумма назначенного штрафа составила 50 тыс. руб., в августе того же года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за сообщение в телеграм-канале без маркировки.
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