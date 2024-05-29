СК проверит жалобы школьниц в Воронеже, которых заставили раздеться перед ЕГЭ

СК начал проверку после жалоб школьниц в Воронеже на досмотр перед ЕГЭ

СК и прокуратура начали проверку жалоб учениц школы №62 в Воронеже, которых попросили снять бюстгальтеры при досмотре перед ЕГЭ. В региональном министерстве образования не увидели нарушения при проведении экзамена и моральных норм

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следственный комитет (СК) начал проверку в связи со скандалом в школе № 62 в Воронеже, где учениц попросили снять бюстгальтеры при досмотре перед ЕГЭ, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального СК.

«По данному факту следователями регионального СУСК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сказала она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Воронежской области.

Ранее о начале проверки жалоб школьниц сообщила прокуратура Воронежской области. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным портала Voronezh1.ru, инцидент произошел 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку. Как минимум 11 школьниц попросили снять бюстгальтеры, так как металлические косточки внутри нижнего белья при прохождении через металлодетектор «пищали». По словам одной из учениц, среди охранников были как женщины, так и мужчины.

В региональном министерстве образования не нашли нарушений порядка проведения экзамена и моральных норм. «На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили об отсутствии конфликтных ситуаций во время досмотра и «признаков тревожности, нервного возбуждения» у школьниц.

Мамы двух учениц рассказали РБК, что эта ситуация довела до слез их дочерей. Одна из них позвонила директору школы № 62 уточнить подробности произошедшего, но он ответил, что «не заставлял никого раздеваться», и бросил трубку.

Ситуацию с досмотром школьниц раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что власти будут приглашать на сдачу экзамена омбудсмена по правам человека, если не хватает инструментов влияния. Спикер Госдумы также призвал комитет по просвещению усилить наблюдение за проведением экзаменов и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает». ТАСС со ссылкой на источник в ГД пишет, что Володин планирует обсудить инцидент в Воронеже с премьер-министром Михаилом Мишустиным.