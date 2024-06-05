 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине

Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд или 83 млрд руб.), сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил», — сказал Рубель.

Он уточнил, что среди арестованных активов — вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.

Белый дом исключил изъятие российских активов в одностороннем порядке
Политика

После начала военной операции украинские власти начали арестовывать активы российских бизнесменов и компаний. Например, в мае 2022 года Служба безопасности Украины инициировала арест активов компании «Роснефть» на сумму 20 млн грн.

В апреле 2023 года было арестовано имущество бизнесмена Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

В октябре того же года суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. Бизнесменов обвинили в причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине.

В Кремле называют незаконным изъятие любых российских активов и пригрозили «очень-очень долгими судебными перспективами» тем, кто принимает такие решения, и тем, кто их реализует.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Национальная полиция Украины Украина российские активы арест активов
Материалы по теме
Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов России
Политика
WSJ узнала детали механизма по передаче Украине прибыли от активов России
Политика
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 04:33
Белый дом заявил, что прибывающее оружие помогло ВСУ «выбраться из ямы» Политика, 04:20
«Ъ» узнал о планах Петербурга и Подмосковья по штрафам на платных трассах Общество, 03:59
«Ведомости» узнали, что Безбородов покинет должность ректора РГГУ Общество, 03:59
В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд Политика, 03:28
Аксаков не исключил постепенного снижения ключевой ставки с сентября Финансы, 03:19
Йеллен рассказала о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России Политика, 02:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Интерпол отказался выдать ордер на арест сбежавшего из Польши судьи Политика, 02:49
Парламент Словении признал Палестину независимым государством Политика, 01:59
Из Украины перестали выпускать военнообязанных с двойным гражданством Политика, 01:53
Орбан сообщил о гибели венгров в боях на Украине Политика, 01:44
Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и пропал Бизнес, 01:15
В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность Политика, 00:42
Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни Политика, 00:37