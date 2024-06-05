В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд

Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд или 83 млрд руб.), сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил», — сказал Рубель.

Он уточнил, что среди арестованных активов — вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.

После начала военной операции украинские власти начали арестовывать активы российских бизнесменов и компаний. Например, в мае 2022 года Служба безопасности Украины инициировала арест активов компании «Роснефть» на сумму 20 млн грн.

В апреле 2023 года было арестовано имущество бизнесмена Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

В октябре того же года суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. Бизнесменов обвинили в причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине.

В Кремле называют незаконным изъятие любых российских активов и пригрозили «очень-очень долгими судебными перспективами» тем, кто принимает такие решения, и тем, кто их реализует.