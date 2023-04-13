На Украине арестовали имущество миллиардера Новинского

Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена Вадима Новинского на более чем 3,5 млрд грн (около 7,7 млрд руб.) Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.

По итогам прошлого года состояние Новинского, по данным Forbes, уменьшилось с $3,5 до $1 млрд, он занимает восьмую строчку в рейтинге самых богатых украинцев.

«В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин», — уточнили в службе. Новинского обвиняют в пособничестве стране-агрессору.

В СБУ также отметили, что бизнесмен пытался перерегистрировать свои активы на «несколько аффилированных коммерческих структур».

В офисных помещениях структур Новинского были проведены обыски, в ходе которых найдены «печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература».

В январе президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против Новинского, а также восьми иерархов Украинской православной церкви.



Ограничения сроком на пять лет предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы республики; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов; аннулирование официальных визитов; лишение государственных наград Украины и другое.