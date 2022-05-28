СБУ сообщила об аресте активов «Роснефти» на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов российской компании «Роснефть» на сумму 20 млн грн (около $677 тыс.), сообщается на сайте ведомства.
В СБУ заявили, что на Украине заблокировали деятельность энергетической компании, которая входит в структуру «Роснефти». Государственный регулятор приостановил действие ее лицензии на поставку электроэнергии в страну.
Кроме того, СБУ предложила кабмину Украины национализировать имущество заблокированного предприятия. В ведомстве заявили, что меры не отразятся на энергетической отрасли и потребителях коммунальных услуг в стране.
СБУ не приводит название компании. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».
«Роснефть» после 2014 года стала избавляться от украинских активов. В конце 2017-го компания продала сеть заправок в стране, состоявшую примерно из 140 АЗС. Тогда покупатель не раскрывался, но в декабре 2017 года Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской Glusco Energy S.A. купить эту сеть и Лисичанскую нефтяную инвестиционную компанию (управляет Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом).
Glusco — дочерняя компания швейцарской фирмы Proton Energy Group. Украинские СМИ, в частности Liga.net и «Украинская правда», сообщали, что она связана с бывшим депутатом Верховной рады и лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, который находится под стражей по подозрению в госизмене. В марте 2021 года СБУ провела на всех объектах Glusco обыски по подозрению в незаконном распространении подакцизных товаров и уклонении от налогов. В ведомстве заявили, что разоблачили масштабную схему «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов, в частности из России.
В декабре компания сообщила, что 100% ее акций приобрела SNEL Energy, принадлежащая греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису. В мае текущего года правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление НАК «Нафтогаз». Вскоре после этого компания заявила, что новым владельцем SNEL Energy и управляемой ею сети АЗС стал гражданин Кипра Александрос Александру.
12 мая Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает принудительную национализацию российской собственности на Украине без выплаты каких-либо компенсаций. Помимо граждан России он также коснется лиц и компаний, «тесно связанных с Россией». 23 мая документ подписал президент Владимир Зеленский.
19 мая директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).