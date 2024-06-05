Белый дом исключил изъятие российских активов в одностороннем порядке

США не могут изъять замороженные российские активы в одностороннем порядке, такое решение нужно согласовать с союзниками. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает Reuters.

«Мы не можем сделать это в одностороннем порядке, потому что активы находятся по всему миру», — сказал Кирби.

Он отметил, что для Вашингтона необходимо участие и помощь союзников и партнеров, «иначе это не сработает».

Президент США Джо Байден, вероятно, обсудит этот вопрос во время своего визита во Францию на текущей неделе и во время саммита с лидерами G7 в Италии на следующей неделе, добавил представитель Белого дома.

Минфин России оценивал замороженные за рубежом активы в $300 млрд. Значительная часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Там отчитывались о получении дохода от российских активов в размере €4,4 млрд по итогам 2023 года и €1,6 млрд — с начала 2024 года.

21 мая ЕС одобрил передачу доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Депозитарии передадут прибыль от этих средств в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины. 90% прибыли пойдут на военную помощь Киеву.

В июле, как предполагается, Украина получит по этой схеме $1,1 млрд, в целом же сумма за год может составить до €4 млрд. США предложили предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов, чтобы уже в этом году Киев смог получить $50 млрд.

Россия обещает ответные меры и грозит судебными разбирательствами в случае конфискации ее активов на Западе.