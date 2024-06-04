Союз староверов передал позицию папы Франциска по конференции без России

Папа Франциск: мирная конференция в Швейцарии без России не имеет смысла

Папа римский Франциск (Фото: Alessandro Garofalo / Reuters)

Предстоящая мирная конференция по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии не имеет смысла без участия России, заявил папа римский Франциск. Об этом ТАСС сообщил глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов после личной встречи с понтификом.

По словам Севастьянова, Франциск призывает стороны конфликта как можно скорее начать диалог.

«Пaпa <...> считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла», — цитирует агентство главу ВСС.

Папа римский также готов выступить посредником между Украиной и Россией, добавил Севастьянов.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай в середине мая заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Однако Россию не приглашают на летнюю конференцию по урегулированию кризиса, отметил российский президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры в Швейцарии бессмысленными без участия России.

Некоторые страны, в частности Китай, отказались от участия в конференции. Папа римский заявил, что поедет на саммит по Украине в Швейцарию, если туда пригласят Россию.