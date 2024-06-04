В Швейцарии призвали не превращать июньский саммит в антироссийский
Июньский саммит по Украине в Швейцарии не должен превратиться в антироссийское мероприятие, заявил «РИА Новости» эксперт и исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.
По его словам, у конференции есть три цели: первая — создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте; вторая — обсудить гуманитарные вопросы, а также продовольственную и ядерную безопасность; третья — позволить запустить долгосрочный мирный процесс.
«Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе. <...> Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — отметил Гремингер.
Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии. От участия в саммите отказались Китай и Бразилия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». Глава МИДа Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии.
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