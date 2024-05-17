Путин: мы готовы участвовать в мирных переговорах, но нас не приглашают

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Россия готова к обсуждениям по Украине и никогда не отказывалась от этой идеи, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине в ходе своего двухдневного визита в Китай.

Однако Москву не приглашают на конференцию по урегулированию украинского кризиса, которая состоится летом в Швейцарии, отметил российский президент.

«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — заявил Путин.

Западные страны решили провести мирную конференцию в связи со стратегическим поражением Украины в зоне военной операции, считает президент.

«Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы (Запад. — РБК) вас (Россию. — РБК) не приглашаем. Вот тебе кино, здрасьте, приехали», — сказал президент.

Одновременно Москву обвиняют в отказе от участия в мирных переговорах, добавил Путин.

В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности принять у себя мирную конференцию по Украине. В апреле в Берне заявили, что форум по урегулированию кризиса состоится 15–16 июня в Бюргенштоке.

Участники саммита обсудят в том числе «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, предложенную в 2022 году. План предполагает, в частности, вывод российских войск с украинской территории и возвращение Украины к границам 1991 года.

Москву «на данном этапе» не пригласили для участия в конференции, заявили в МИД Швейцарии. Российские политики неоднократно исключали возможность участия страны в конференции. В частности, глава МИДа Сергей Лавров назвал конференцию ультиматумом России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без участия Москвы мирная конференция будет бесперспективной.