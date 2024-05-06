Союз староверов назвал условие участия папы Римского в саммите по Украине

Папа Римский заявил, что поедет на саммит по Украине в Швейцарию, если туда пригласят Россию, рассказал глава союза староверов Севастьянов, сославшись на личное общение с понтификом. Ватикан пригласила президент Швейцарии Амхерд

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Папа Римский Франциск заявил, что поедет на саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии, только если туда пригласят представителей России, сообщил агентству «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на личное общение с понтификом.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — сказал он.

О приглашении на саммит в Бюргенштоке представителей Ватикана сообщила 5 мая президент Швейцарии Виола Амхерд. Днем ранее она посетила Италию и Ватикан, где встретилась с папой Римским и госсекретарем Ватикана кардиналом Паролином (глава исполнительной власти в государстве). На встречах обсуждались в том числе ситуация на Украине и конференция по мирному урегулированию, рассказала Амхерд. «Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции», — сказала она.

Саммит пройдет 15-16 июня, обсуждение будет основываться на предложенной Киевом «формуле мира». NZZ со ссылкой на заявление швейцарского правительства в апреле писало, что Россию пригласили на мероприятие, однако в начале мая МИД Швейцарии заявил, что Москву «на данном этапе» не пригласили на конференцию, поскольку цель саммита — запустить мирный процесс. Дипведомство отметило, что Россия неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии. В то же время МИД Швейцарии подчеркнул, что Москва «должна быть вовлечена» в процесс урегулирования.

Российские власти не раз говорили, что представители Москвы не поедут на саммит, даже если получат приглашение. Глава МИД Сергей Лавров назвал конференцию «пародией на переговоры» и заявил, что Берн лжет, говоря о желании пригласить туда Москву. «Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира», — сказал он.

Украинская «формула мира» предусматривает в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с территории Украины. Москва настаивает на принятии «новых территориальных реалий».