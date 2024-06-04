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Политика ,  
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Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС

Песков: Россия приветствует интерес Турции к БРИКС
Фото: РИА Новости / Getty Images
Фото: РИА Новости / Getty Images

Россия приветствует интерес властей Турции к вступлению БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнеров, как Турция», — сказал он.

Песков подчеркнул, что турецкая инициатива будет стоять на повестке дня предстоящего саммита БРИКС.

Саммит БРИКС на уровне глав государств состоится в октябре 2024 года в Казани. Кроме того, в Нижнем Новгороде 10–11 июня пройдет встреча шерп (доверенных лиц) и министров иностранных дел (в формате БРИКС+).

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Хакан Фидан

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил во время визита в Китай 4 июня, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Он отметил, что блок является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года. В феврале министр сказал, что Анкара не намерена ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2018 году уже говорил о желании страны стать членом БРИКС. Фидан пояснил, что Турция, входящая в Таможенный союз с ЕС, продолжает искать новые возможности для сотрудничества с различными партнерами на разных платформах, в том числе БРИКС.

Объединение БРИКС было основано в 2006 году. Изначально его участниками были Бразилия, Россия, Индия и Китай (блок назывался БРИК). В 2010 году к организации присоединилась ЮАР, после чего она получила свое нынешнее название.

1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.

Планировала вступить в БРИКС Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года объявил об отказе от этого шага. Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны, в том числе Таиланд, Венесуэла и Белоруссия.

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Теги
Турция БРИКС Дмитрий Песков присоединение
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