Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС

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Россия приветствует интерес властей Турции к вступлению БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнеров, как Турция», — сказал он.

Песков подчеркнул, что турецкая инициатива будет стоять на повестке дня предстоящего саммита БРИКС.

Саммит БРИКС на уровне глав государств состоится в октябре 2024 года в Казани. Кроме того, в Нижнем Новгороде 10–11 июня пройдет встреча шерп (доверенных лиц) и министров иностранных дел (в формате БРИКС+).

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил во время визита в Китай 4 июня, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Он отметил, что блок является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года. В феврале министр сказал, что Анкара не намерена ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2018 году уже говорил о желании страны стать членом БРИКС. Фидан пояснил, что Турция, входящая в Таможенный союз с ЕС, продолжает искать новые возможности для сотрудничества с различными партнерами на разных платформах, в том числе БРИКС.