Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС
Россия приветствует интерес властей Турции к вступлению БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнеров, как Турция», — сказал он.
Песков подчеркнул, что турецкая инициатива будет стоять на повестке дня предстоящего саммита БРИКС.
Саммит БРИКС на уровне глав государств состоится в октябре 2024 года в Казани. Кроме того, в Нижнем Новгороде 10–11 июня пройдет встреча шерп (доверенных лиц) и министров иностранных дел (в формате БРИКС+).
Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил во время визита в Китай 4 июня, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Он отметил, что блок является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года. В феврале министр сказал, что Анкара не намерена ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути».
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2018 году уже говорил о желании страны стать членом БРИКС. Фидан пояснил, что Турция, входящая в Таможенный союз с ЕС, продолжает искать новые возможности для сотрудничества с различными партнерами на разных платформах, в том числе БРИКС.
Объединение БРИКС было основано в 2006 году. Изначально его участниками были Бразилия, Россия, Индия и Китай (блок назывался БРИК). В 2010 году к организации присоединилась ЮАР, после чего она получила свое нынешнее название.
1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.
Планировала вступить в БРИКС Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года объявил об отказе от этого шага. Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны, в том числе Таиланд, Венесуэла и Белоруссия.
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