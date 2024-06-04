Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения уведомления об отбое ракетной опасности.
Накануне в городе несколько раз включали сирены ракетной опасности. Вечером 3 июня Минобороны отчиталось об уничтожении шести реактивных снарядов «Ольха», а также пяти беспилотников.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине.
На фоне регулярных атак в Белгороде установили бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия, а в приграничных районах начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы на машинах скорой помощи.
Гладков в начале июня сообщил о планах установить защиту от дронов «на все, что движется с пассажирами вдоль границы».
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