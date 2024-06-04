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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения уведомления об отбое ракетной опасности.

Накануне в городе несколько раз включали сирены ракетной опасности. Вечером 3 июня Минобороны отчиталось об уничтожении шести реактивных снарядов «Ольха», а также пяти беспилотников.

Гладков рассказал о разрушениях после атаки на окрестности Белгорода
Политика

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине.

На фоне регулярных атак в Белгороде установили бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия, а в приграничных районах начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы на машинах скорой помощи.

Гладков в начале июня сообщил о планах установить защиту от дронов «на все, что движется с пассажирами вдоль границы».

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Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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