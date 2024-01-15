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Военная операция на Украине ,  
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Гладков отчитался об установленных в Белгороде бетонных остановках

Губернатор Гладков: в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде установили бетонные автобусные остановки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций», — написал губернатор. Еще 21 остановку в городе укрепили песком.

Кроме того, в Белгороде начали устанавливать модульные железобетонные укрытия с двойным армированием. «Всего уже в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций», — уточнил Гладков.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов предложил использовать в городе модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны России. Позднее Гладков сообщил, что испытания конструкций прошли успешно, и призвал жителей города высказывать пожелания и советы, в каких местах их лучше устанавливать.

В Белгороде на улице поставили укрытия из бетона от обстрелов
Политика
Фото:chp_belgorod / VK

30 декабря Белгород подвергся самому массированному обстрелу с начала военной операции на Украине, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более ста пострадали. После этого Гладков поручил укрепить все 556 остановок в городе.

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Вячеслав Гладков Белгородская область автобусная остановка Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Гладков отчитался об обложенных песком и бетоном остановках в Белгороде
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