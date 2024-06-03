Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов «Ольха»

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.

Атаку пресекли около 21:10 мск, уточнили в ведомстве. В регионе с 21:00 до 21:50 мск действовала ракетная опасность.

«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018-го. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение.

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне, 2 июня, в Минобороны сообщили об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун» в регионе. Ракету такого же типа перехватили и вечером 1 июня.