Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов «Ольха»
Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.
Атаку пресекли около 21:10 мск, уточнили в ведомстве. В регионе с 21:00 до 21:50 мск действовала ракетная опасность.
«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018-го. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение.
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне, 2 июня, в Минобороны сообщили об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун» в регионе. Ракету такого же типа перехватили и вечером 1 июня.
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