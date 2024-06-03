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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов «Ольха»

Минобороны сообщило о шести сбитых снарядах РСЗО «Ольха» в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.

Атаку пресекли около 21:10 мск, уточнили в ведомстве. В регионе с 21:00 до 21:50 мск действовала ракетная опасность.

«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018-го. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне, 2 июня, в Минобороны сообщили об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун» в регионе. Ракету такого же типа перехватили и вечером 1 июня.

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Теги
Белгородская область Минобороны ПВО «Ольха» РСЗО
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