Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Дроны сбили около 22:40 мск, уточнили в ведомстве. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении шести снарядов «Ольха» над регионом.
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее днем у поселка Первомайский два дрона-камикадзе атаковали работавший в поле КАМАЗ и легковую машину. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочное ранение.
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