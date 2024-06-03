Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Дроны сбили около 22:40 мск, уточнили в ведомстве. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении шести снарядов «Ольха» над регионом.

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее днем у поселка Первомайский два дрона-камикадзе атаковали работавший в поле КАМАЗ и легковую машину. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочное ранение.