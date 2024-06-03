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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области на автобусах установят защиту от дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Средства радиоэлектронной борьбы установят «на все, что движется с пассажирами вдоль границы», сообщил Вячеслав Гладков. В апреле средствами защиты от дронов начали оснащать машины скорой
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В приграничных районах Белгородской области на пассажирских автобусах установят средства радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства.

«Стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа. На очереди — обеспечение технической оснащенности пассажирских автобусов», — сказал он. По словам Гладкова, необходимое оборудование должно поступить в ближайшие две недели, его установят «на все, что движется с пассажирами вдоль границы».

Гладков отчитался об установленных в Белгороде бетонных остановках
Общество
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

В апреле в приграничье Белгородской области начали устанавливать средства РЭБ на машинах скорой помощи, также системы поставили на десятках автомобилей сельскохозяйственных предприятий.

В Белгороде установили бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия.

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине, в регионе несколько раз в сутки объявляют ракетную опасность. В частности, 3 июня дроны атаковали села Петровка, Веселая Лопань и Долгое.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны ВСУ Автобус
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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