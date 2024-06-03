В Белгородской области на автобусах установят защиту от дронов
В приграничных районах Белгородской области на пассажирских автобусах установят средства радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства.
«Стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа. На очереди — обеспечение технической оснащенности пассажирских автобусов», — сказал он. По словам Гладкова, необходимое оборудование должно поступить в ближайшие две недели, его установят «на все, что движется с пассажирами вдоль границы».
В апреле в приграничье Белгородской области начали устанавливать средства РЭБ на машинах скорой помощи, также системы поставили на десятках автомобилей сельскохозяйственных предприятий.
В Белгороде установили бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине, в регионе несколько раз в сутки объявляют ракетную опасность. В частности, 3 июня дроны атаковали села Петровка, Веселая Лопань и Долгое.
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