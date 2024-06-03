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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о разрушениях после атаки на окрестности Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В поселке Новосадовый, расположенном в Белгородском районе, поврежден частный дом — пробиты кровля и потолок. В селе Шишино пострадали крыши гаража и дома, в Ясных Зорях — заборы двух домовладений, а также кровля и фасад одного из них.

Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов «Ольха»
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Фото:Минобороны РФ

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении шести реактивных снарядов «Ольха» над регионом. В Белгороде и окрестностях за день шесть раз запускали сигнал ракетной опасности. В предыдущий раз он действовал с 21:00 до 21:50 мск.

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее днем при атаке на белгородское село Муром погиб мирный житель.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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