Гладков рассказал о разрушениях после атаки на окрестности Белгорода

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В поселке Новосадовый, расположенном в Белгородском районе, поврежден частный дом — пробиты кровля и потолок. В селе Шишино пострадали крыши гаража и дома, в Ясных Зорях — заборы двух домовладений, а также кровля и фасад одного из них.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении шести реактивных снарядов «Ольха» над регионом. В Белгороде и окрестностях за день шесть раз запускали сигнал ракетной опасности. В предыдущий раз он действовал с 21:00 до 21:50 мск.

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее днем при атаке на белгородское село Муром погиб мирный житель.