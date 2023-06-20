Токаев предложил помощь Казахстана в установлении мира на Украине

Президент Казахстана Токаев: надеемся на прекращение огня на Украине в ближайшее время

Токаев выступил за скорое прекращение огня на Украине и призвал поддерживать мирные инициативы. Также он предложил помощь Казахстана в достижении мира. При этом цель Астаны — оставаться в тесном контакте с Москвой, добавил Токаев

Франк-Вальтер Штайнмайер и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Казахстан надеется на прекращение огня на Украине в ближайшее время и последующем достижении «прочного мира», готов способствовать этому, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе совместной конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Токаев сказал, что необходимо следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, «которые были озвучены Китаем, а также другими государствами».

«Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель — оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», — добавил он.

Токаев после начала Россией военной операции на Украине не раз выступал за мирное урегулирование конфликта и предлагал посредничество в этом вопросе. В то же время он выступал за соблюдение территориальной целостности стран.

В июне прошлого года президент заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский позже поблагодарил Токаева «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание ЛНР и ДНР.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит.

С инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине выступали ряд государств. Так, в феврале Китай озвучил десять пунктов мирного плана, также свой вариант представляла Индонезия. В июне делегация лидеров африканских стран выступила со своим предложением по миру и встретилась с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Пока ни один из планов не был одобрен всеми сторонами.