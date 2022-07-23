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Токаев в беседе с Зеленским подтвердил позицию по мирному урегулированию

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидеры Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева, сообщается на сайте Токаева.

«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна. Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

Зеленский в Twitter написал, что в ходе беседы выразил благодарность Токаеву «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание ЛНР и ДНР.

Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Казахстаном и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, как отметил Зеленский, «в области экономики, энергетики, цифровизации».

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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева направо)

На Петербургском международном экономическом форуме в июне Токаев заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР.

По его словам, международное право держится на Уставе ООН, но сейчас два основополагающих принципа этого документа вошли в противоречие — право наций на самоопределение и территориальная целостность государств. Если первое право будет повсеместно реализовано, то возникнет хаос, по этой причине Астана не признает такие государства, как республики Донбасса, Абхазию, Южную Осетию, Тайвань и Косово.

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Также Токаев указал, что Казахстан является другом и России, и Украины, в конфликте они должны проявить «добрую волю» и продолжать усилия по мирному урегулированию.

Теги
Касым-Жомарт Токаев Владимир Зеленский мирное урегулирование Военная операция на Украине
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