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ПМЭФ-2024 ,  
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В Петербурге откроется 27-й международный экономический форум

ПМЭФ-2024 начнет работу в Петербурге
Сюжет
ПМЭФ-2024
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начинает работу в среду, 5 июня.

Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ожидается, что в событии на этот раз примут участие более 17 тыс. человек, 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий. Главными гостями форума в этом году станут президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Политика
Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин также посетит форум, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент уже готовится к традиционному выступлению на форуме и к участию в обсуждении на пленарном заседании, запланированном на субботу, 7 июня.

Среди гостей форума также ожидаются президент Республики Сербской Милорад Додик и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, в форуме примут участие министр труда и социальных вопросов правительства талибов Мохаммад Захид Джан Ага и, возможно, глава Торгово-промышленной палаты Афганистана и глава Торгово-инвестиционной палаты Афганистана. Во вторник появилась информация об отказе делегации талибов приехать на форум из-за проблем на доступ на мероприятие в Казани в мае. Однако в МИД России заверили, что афганские представители все же прибудут в Петербург.

Представителей «Талибана» (признана запрещенной в России террористической организацией) пригласила российская сторона. В МИДе и Минюсте России подержали исключение этой организации из списка запрещенных организаций.

«Талибан» был признан в России террористической организацией в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства.

Додик приедет на ПМЭФ
Политика
Милорад Додик

Каждый день работы ПМЭФ-2024 включает в себя десятки мероприятий деловой программы. Кроме того, форум дополнят фестиваль культуры «Петербургские сезоны», площадка «Виноград», посвященная роли российского вина в развитии национальной гастрономической культуры, и спортивные игры ПМЭФ.

В нулевой день форума уже прошли два мероприятия партнеров. Национальный форум «Искусственный интеллект — будущее сегодня» открыл площадку для консолидации игроков IТ-индустрии, а заинтересованные в развитии транспортно-логистической отрасли России обсудили актуальную повестку на международной конференции «Трилогия».

Чтобы попасть на мероприятие, его участникам необходимо не только аккредитоваться на форум, но и пройти предварительное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Помимо этого, движение транспорта в Петербурге в эти дни будет серьезно ограничено, а на въезде на площадку форума все автомобили проходят досмотр, поэтому организаторы рекомендовали приезжать на место за два часа до начала конференции, встречи или заседания.

В 2023 году ПМЭФ проходил 14–17 июня. Его главной темой было заявлено «Суверенное развитие — основа справедливого мира». Тогда в форуме приняли участие более 17 тыс. представителей 130 стран мира.

Основное внимание на форуме уделили развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН и Латинской Америки.

На проходившем в 2023 году ПМЭФ было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн руб. (без учета тех, сумма которых составляет коммерческую тайну).

Теги
ПМЭФ Санкт-Петербург мероприятия
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