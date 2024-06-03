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Песков рассказал о подготовке Путина к экономическому форуму в Петербурге

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин уже готовится к Петербургскому международному экономическому форуму, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Президент готовится уже к Санкт-Петербургскому экономическому форуму», — сказал Песков.

Он добавил, что президент готовится к традиционному выступлению на форуме и к участию в обсуждении на пленарном заседании.

«Будут и международные контакты. <...> Целый ряд других мероприятий тоже запланирован, о которых мы вас тоже будем заблаговременно информировать. Вот сейчас вся эта подготовка ведется», — пояснил пресс-секретарь президента.

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