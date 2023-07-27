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Президент Зимбабве назвал свою страну и Россию жертвами санкций

Президент Мнангагва: Россия и Зимбабве стали жертвами санкций
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Война санкций
Отношения России и Зимбабве развиваются отлично, хотя страны и находятся под санкциями, заявил РБК президент Мнангагва. Санкции в отношении Зимбабве действуют уже более 20 лет
Владимир Путин и Эммерсон Дамбудзо Мнангагва (справа налево)
Владимир Путин и Эммерсон Дамбудзо Мнангагва (справа налево) (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Зимбабве и Россия продолжают «укреплять, углублять и расширять» контакты друг с другом. Об этом РБК заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва на полях саммита Россия — Африка.

«Самое важное то, что Россия под санкциями, Зимбабве под санкциями. Так что мы жертвы санкционного режима, которые сотрудничают друг с другом», — сказал глава государства, отвечая на вопрос РБК о том, какие сферы взаимодействия он считает наиболее важными и как на этом взаимодействии сказываются санкции. По оценке президента, отношения между Хараре и Москвой уже «находятся на отличном уровне».

Объем товарооборота между Россией и Зимбабве в 2021 году составил $42,7 млн.

Санкции в отношении Зимбабве действуют с 2002 года — тогда ограничительные меры ввели Евросоюз и США. Это произошло после того, как с 2000 года по инициативе тогдашнего главы государства Роберта Мугабе (находился у власти сначала в должности премьер-министра, а потом президента с 1980 по 2017 год) в стране началась земельная реформа, в результате которой собственности лишились практически все белые фермеры.

После свержения Мугабе с поста президента в 2017 году ЕС и США санкции сохранили — их продлевают ежегодно. Вашингтон называет следующие условия для их отмены: обеспечение свободы СМИ, проведение экономических реформ, а также компенсации белым фермерам, которые лишились своих хозяйств. В Брюсселе подчеркивают, что ситуация с правами человека в Зимбабве не улучшается, а меры, которые предпринимает руководство республики, — точечные и ограниченные и не затрагивают народ Зимбабве, экономику страны, инвестиции и торговлю.

В отношении России санкции ЕС, США и их союзников усиливаются с начала спецоперации на Украине. В марте прошлого года Москва стала мировым лидером по количеству введенных против нее ограничительных мер, обогнав Иран.

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27 июля на пленарной сессии саммита президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие три-четыре месяца Москва готова безвозмездно поставить по 25–50 тыс. т зерна шести африканским странам. В их числе Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Эритрея. «Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — заявил глава государства.

В свою очередь глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал Зимбабве в числе государств, которых Москва считает потенциальными партнерами в сфере атомной энергетики. Вместе с ней он назвал Бурунди, Кению и Руанду. «Очень большое поле для работы. Африка, с одной стороны, достаточно типичный континент — многие страны сходны по экономическому, технологическому укладу, но при этом очень разнообразный. Такой парадокс. Понятно, что везде нужно искать те подходы, которые позволят работать с ненаполненными национальными бюджетами, но при этом очень богатый выбор подходов и способов организации этих проектов», — сказал Лихачев журналистам.

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