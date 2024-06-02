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Политика ,  
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Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург, где будет участвовать в целой серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня и ответит на вопросы в присутствии зарубежных лидеров.

Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков заявлял, что участие в форуме подтвердили более 12 тыс. представителей из 128 государств и территорий. Западные экономисты также предпочитают вести диалог в рамках деловой программы ПМЭФ, подчеркнул он.

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Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что в форуме прежде всего примут участие дружественные страны, передает Зарубин.

ПМЭФ проходит ежегодно с 1997 года. Глава государства присутствовал на пленарных заседаниях форума с 2005 года.

27-й экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 8 июня. Тема мероприятия в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Деловая программа форума поделена на четыре тематических блока — «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В рамках международного трека также пройдет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20), который объединяет работу международных бизнес-ассоциаций и мероприятия, которые освещают перспективы развития деловой кооперации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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