Додик приедет на ПМЭФ
Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Додик отметил, что хочет поехать на ПМЭФ, «чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций». Он также заявил, что республика Сербская не позволит на уровне всей Боснии и Герцеговины ввести санкции против России.
ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет с 5 по 8 июня. Тема мероприятия — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков ранее заявил, что участие в форуме подтвердили более 17 тыс. представителей из 136 государств и территорий. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в форуме прежде всего примут участие дружественные страны.
На пленарном заседании 7 июня выступит президент России Владимир Путин. Он ответит на вопросы в присутствии зарубежных лидеров.
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