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Военная операция на Украине ,  
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США заявили, что Байден понимал последствия разрешения ВСУ бить по России

Кирби: Байден понимает последствия одобрения ударов ВСУ по России оружием США
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Джо Байден понимал все последствия своего решения разрешить Украине наносить удары по российской территории американским оружием, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире ABC.

«Президент рассмотрел эту тему с межведомственной группой. Он убедился, что понимает все последствия запроса, и затем одобрил его. Он ограничен Харьковской областью и ограничен в отношении того, какие цели они могут поразить и как далеко они могут зайти», — подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что Киев запросил ограниченное разрешение на использование оружия, поставляемого США. Речь идет об ударах по военным объектам, орудийным позициям, перевалочным базам, «которые Россия использует для создания своего рода буферной зоны», пояснил Кирби.

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Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая завил, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. Минобороны России с тех пор неоднократно отчитывалось о взятии под контроль населенных пунктов в регионе.

Российский президент Владимир Путин назвал наступление следствием обстрелов российских регионов, в том числе Белгорода, а также с необходимостью создать «санитарную зону». Он отмечал, что «на сегодня» плана взятия Харькова нет.

Американский Госдепартамент 31 мая сообщил о решении Байдена разрешить ВСУ ограниченно бить по территории России.

Власти России еще на этапе дискуссий предупреждали об опасных последствиях таких мер. После того, как Госдеп объявил о решении Байдена, Кремль указал, что это показывает вовлеченность США в конфликт.

Россия осуждает помощь Украине, как военную, так и финансовую.

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Теги
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