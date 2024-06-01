В боях возле Часова Яра погиб доброволец из Нидерландов

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Гражданин Нидерландов, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает NOS со ссылкой на нидерландский МИД.

По данным издания, мужчина, состоявший в украинском Иностранном легионе, был убит 20 мая. Его тело впоследствии доставили на родину.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о его взятии Минобороны России заявило в мае 2023 года. ДНР вошла в состав в России вместе с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов.

Как пишет NOS, это третий гражданин Нидерландов, погибший в боях на Украине. В мае 2022 года в районе села Молодовая в Харьковской области был убит 55-летний Рон Фогелаар, в сентябре того же года погиб 27-летний мужчина.

Почетный консул Украины в Нидерландах Карел Бургер Дирвен ранее заявил, что после начала российской военной операции в ВСУ записались десятки добровольцев из Нидерландов.

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты. По данным Следственного комитета, к концу апреля участие в боевых действиях на стороне Украины принимали более 3,1 тыс. наемников из разных стран.