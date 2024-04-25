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Военная операция на Украине ,  
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СК завершил расследование дел наемников ВСУ из США, Британии и Франции

СК: свыше 3,1 тыс. наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр&nbsp;Бастрыкин&nbsp;на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, Мариуполь
Александр Бастрыкин на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, Мариуполь (Фото: СК России)

Следователи завершили расследование уголовных дел против пяти наемников Украины — трех из США и еще двух из Британии и Франции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников из США Девё Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции», — говорится в публикации.

По данным СК, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности, 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании и 712 из Грузии. Такие данные есть у следствия, сообщили в СК.

В середине марта 2024 года Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. ликвидированы. Лидером по отправке своих военных в ВСУ ведомство назвало Польшу.

Минобороны назвало число убитых на Украине наемников
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В начале марта СК сообщил, что объявил в розыск около 700 воюющих в ВСУ иностранцев. Им заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. По статье грозит до 15 лет лишения свободы.

В Кремле ранее заявили, что появление новых групп наемников причинит больше страданий украинскому народу, но не изменит ход военной операции.

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Следственный комитет США Франция Великобритания наемники Украина ВСУ уголовные дела против бизнеса
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