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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало число убитых на Украине наемников

Минобороны: с начала военной операции на Украине убито почти 6 тыс. наемников
Сюжет
Военная операция на Украине

С момента начала военной операции на Украине были убиты 5962 иностранных наемника, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. К моменту публикации отчета за Украину воевали 2960 граждан этой страны. 1497 из них были убиты. Из Грузии на Украину прибыли 1042 наемника, из США — 1113.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Минобороны не раз заявляло о том, что в составе ВСУ воюют иностранные наемники. В июне 2022 года, спустя три месяца после начала военной операции, оборонное ведомство оценило их численность в 3 тыс. Тогда в Минобороны отметили, что больше всего наемников прибыло на Украину из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

В мае 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на стороне Украины в боевых действиях участвуют 2,5 тыс. иностранных наемников. 

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине наемники
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