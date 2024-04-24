МИД Бразилии назвал число погибших граждан страны на Украине

МИД Бразилии заявил о гибели или пропаже четырех наемников на Украине

Четыре бразильца, воевавших на стороне Украины, считаются погибшими или пропавшими без вести, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Бразилии.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — приводит агентство слова собеседника.

Правительство Бразилии связалось с их родственниками для оказания консульской помощи, решение о репатриации останков остается за ними. Точное количество бразильцев, отправившихся воевать на стороне Украины, остается неизвестным.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны после начала военной операции России. По данным украинского Минобороны, количество желающих вступить туда иностранцев превышало 20 тыс. человек.

Минобороны России неоднократно сообщало об участии иностранных наемников в боях на стороне украинской армии. По оценкам ведомства на конец мая 2023 года, их количество достигало порядка 2,5 тыс. человек. Больше всего наемников приехали из Польши, Канады и США, отмечали в Минобороны. В ведомстве также заявляли об уничтожении иностранных подразделений Вооруженных сил Украины. В Кремле подчеркивали, что прибытие наемников не способно изменить ход военной операции.