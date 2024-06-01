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В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк

В Москве началась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Покровском монастыре в Москве началась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, актриса умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет, передает ТАСС.

По данным агентства, на мероприятии присутствуют пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, фигурист, хореограф, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, народный артист России Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

Жизнь и роли Анастасии Заворотнюк в фотографиях
Фотогалерея 
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

В 2019 году стало известно о госпитализации и тяжелом заболевании Заворотнюк. Super со ссылкой на источники писал, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга.

Дочь из «Прекрасной няни» вспомнила, как Заворотнюк работала по 12 часов
Общество
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк родилась в Астрахани, окончила Школу-студию МХАТ. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, играла в спектаклях Московского театра Олега Табакова, была ведущей телепрограмм «Танцы со звездами», «Две звезды» и «Ледниковый период». Актриса трижды была замужем, у нее трое детей — дочери Анна и Мила, а также сын Майкл.

В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк
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Россия Москва смерть Анастасия Заворотнюк актриса
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