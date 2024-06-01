В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк
В Покровском монастыре в Москве началась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, актриса умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет, передает ТАСС.
По данным агентства, на мероприятии присутствуют пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, фигурист, хореограф, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, народный артист России Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
В 2019 году стало известно о госпитализации и тяжелом заболевании Заворотнюк. Super со ссылкой на источники писал, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга.
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