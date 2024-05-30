Умерла Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга, сообщается на ее странице во «Вконтакте». Ей было 53 года.

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

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