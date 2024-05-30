Дочь из «Прекрасной няни» вспомнила, как Заворотнюк работала по 12 часов

Анастасия Заворотнюк (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Актриса Анастасия Заворотнюк, о смерти которой стало известно утром 30 мая, была трудолюбивым и очень теплым человеком, рассказала РБК актриса Екатерина Дубакина. Она сыграла в сериале «Моя прекрасная няня» Машу Шаталину, дочь продюсера Максима Шаталина, который по сюжету сериала женился на няне Виктории Прутковской.

«Настя очень была трудолюбивый человек, очень цельный, очень ответственный, очень откликающийся и отзывчивый. <...> Никогда не было в ней никаких проявлений звездной болезни, каких-то таких вот плохих актерских проявлений я не видела в ней», — сказала Дубакина.

Она рассказала, что во время съемок «Моей прекрасной няни» Заворотнюк работала более 12 часов в день. «Она никогда не показывала усталость свою и всегда вот была готова работать, готова включаться, готова откликаться, вот очень теплый человек», — добавила актриса.

Дубакина пожелала сил семье Заворотнюк. «Тяжелое очень время для них, вообще для всех тех, кто ее знал», — отметила она.

Актер Михаил Богдасаров, сыгравший инвестора Тумасяна в одной из серий «Моей прекрасной няни», назвал смерть Заворотнюк ужасной потерей.

«Воспоминания у меня о ней самые яркие и самые прекрасные. Потому что когда мы с ней играли, она все время с какими-то предложениями: «Давай мы вот так сделаем, давай мы так сделаем». Это каждый раз было смешно, потому что она была, конечно, юмористка еще та», — сказал Богдасаров.

Он также назвал Заворотнюк глубоко профессиональной актрисой. «Мой партнер, Андрей Михайлович Семенов, он говорил, что она могла работать круглые сутки и никогда не ставила во главу угла вопрос финансовый. И всегда для нее была главная папаха, работа такая по-настоящему, с погружением и так далее. С любовью, Настя, прощай», — заключил Богдасаров.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно утром 30 мая. После рождения второй дочери в 2018 году актриса перестала появляться на публике. СМИ писали, что актриса лечится от глиобластомы — опухоли головного мозга, но ее близкие официально не подтверждали диагноз. Заворотнюк было 53 года.