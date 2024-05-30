Стали известны дата и место похорон Анастасии Заворотнюк

Прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре, похороны — на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Актриса умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет

Анастасия Заворотнюк (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре, ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил Андрей Малахов в эфире «Россия 1».

Актриса умерла в ночь на 30 мая, несколько лет она боролась с раком головного мозга. Ей было 53 года.

Заворотнюк — уроженка Астрахани, она окончила Школу-студию МХАТ, после чего сыграла почти в 30 спектаклях в Московском театре Олега Табакова. Однако широкую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». Всего за свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, а также была ведущей таких программ, как «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды».

О госпитализации и тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно в 2019 году. Ряд российских СМИ писали, что у нее глиобластома — опухоль головного мозга, однако родственники актрисы официально не подтверждали этот диагноз. Она лечилась в том числе в Польше.

Актриса трижды была замужем, у нее трое детей — дочери Анна и Мила, а также сын Майкл.