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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Москвы приземлился борт с освобожденными из плена военными

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Военная операция на Украине

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента Павла Панова.

Воздушное судно доставило 75 человек. Спецборт военно-транспортной авиации приземлился в московском аэропорту. По словам Панова, этот обмен ждали четыре месяца из-за затягивания украинской стороной процесса переговоров.

Последний обмен пленными между российской и украинской сторонами состоялся зимой.

Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной
Политика
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

31 мая в Минобороны сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. Процедура прошла при посредничестве ОАЭ. Москва вернула 75 военнослужащих, столько же пленных вернулись на Украину. Кроме того, Россия получила 45 тел российских военнослужащих. Киеву возвратили 212 тел погибших военнослужащих. Перед этим уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила украинскую сторону в срыве обмена пленными.

В феврале 2024 года Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «100 на 100». В конце января в ходе аналогичной процедуры в Россию вернулись 195 военнослужащих, столько же были переданы Украине. Тогда президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву вернули 207 военных и гражданских.

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Россия Украина Военная операция на Украине
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