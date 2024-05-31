Россия вернула 75 военнослужащих в рамках обмена с Украиной
Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными, сообщили в российском Минобороны. Москва вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву, уточнили в министерстве.
Освобожденные российские военные доставлены в Москву для лечения и реабилитации, им оказывается медицинская и психологическая помощь, говорится в сообщении ведомства.
Обмен состоялся в Белгородской области, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. «Будем надеяться, что обменные процессы будут происходить чаще», – написала она в своем телеграм-канале.
Россия также вернула 45 тел российских военнослужащих, заявил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. Киеву, в свою очередь, возвращены 212 тел погибших военнослужащих, сказали в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.
Последние обмены пленными между российской и украинской сторонами происходили зимой. Так, в феврале он прошел по формуле «100 на 100», а в апреле Москва и Киев обменялись телами погибших (23 и 250 соответственно).
В конце мая российский омбудсмен заявила, что обмены пленными с Украиной не происходят в течение нескольких месяцев из-за надуманных требований, выдвигаемых Киевом. До этого она просила украинские власти забрать 500 своих пленных в рамках обмена.
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