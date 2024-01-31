В Россию вернутся 195 российских военнослужащих в обмен на 195 военных ВСУ, заявило Минобороны. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киеву передали 207 военных и гражданских

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «195 на 195», сообщило Минобороны. Домой возвращены 195 российских пленных в обмен на 195 военнослужащих ВСУ.

Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киеву передали 207 военных и гражданских.

На прошлой неделе Москва и Киев должны были обменять военнопленных в формате «192 на 192», однако обмен не состоялся. Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев, был сбит при подлете к Белгороду. Российская сторона возложила ответственность за произошедшее на Киев, в Москве заявили, что самолет сбили украинские средства ПВО. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. Киев намерен добиваться международного расследования катастрофы. В Кремле допустили это только в том случае, если это будет расследование «преступных действий киевского режима».

26 января депутат Шамсаил Саралиев заявил РБК, что Украина передала России 55 тел погибших военных. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в свою очередь сообщил, что на Украину были доставлены тела 77 погибших военнослужащих.

В начале января в Россию вернулись из плена 248 военнослужащих. 75 из них были переданы без обмена, отметила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По словам главного редактора «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, 75 российских военных обменяли на пять членов подразделения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые летом 2022 года вернулись из Турции на Украину. Киеву тогда передали 230 военнослужащих и гражданских, среди них были те, кто участвовал в боях в Мариуполе и на «Азовстали», уточнил президент Владимир Зеленский.