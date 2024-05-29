Москалькова обвинила Украину в срыве обмена пленными

Москалькова и украинский омбудсмен Лубинец посетили военнопленных со своих сторон, всего около 700 человек. Ранее уполномоченный по правам человека России просила Украину забрать 500 своих военных в рамках обмена

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Обмены пленными с Украиной приостановлены из-за надуманных требований, выдвигаемых Киевом, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на выездном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества и комитета по контролю. Трансляцию заседания вели на Rutube.

Она поблагодарила Минобороны за сотрудничество в рамках возвращения россиян из плена. «К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены», — уточнила Москалькова.

«Мы находимся в диалоге с украинским омбудсменом [Дмитрием Лубинцом] и Международным Комитетом Красного Креста. Согласно договоренности, зеркально, день в день, совершаем посещения: украинский омбудсмен — наших военнопленных, я вместе с сотрудниками аппарата <...> — украинских военнослужащих. Посетили более 700 граждан с обеих сторон», — отметила уполномоченный по правам человека.

С Лубинцом удалось договориться о зеркальных передачах вещей, писем и записок от детей военнослужащих с обеих сторон. «Такой гуманитарный коридор поддерживается властью, и мы его намерены оставить», — заключила Москалькова.

В мае Украина и Россия не сообщали ни об одном обмене пленными или телами погибших. В апреле Киев вернул около 250 тел военных, Россия — 23. Последние обмены пленными прошли зимой, например 8 февраля прошел обмен по формуле «100 на 100».

23 мая Москалькова попросила Украину забрать 500 своих пленных в рамках обмена. Она отметила, что на протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы украинская сторона забрала военнослужащих, поскольку «военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия».