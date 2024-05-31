Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной
Объединенные Арабские Эмираты выступили в качестве посредника при обмене пленными между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
По данным ведомства, в Россию вернулись 75 военнослужащих, попавших в плен на Украине. В ответ российская сторона передала Киеву 75 украинских военнослужащих.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — отметили в Минобороны.
В прошлый раз Россия и Украина обменялись пленными прошедшей зимой. В феврале Минобороны сообщило об обмене по формуле «100 на 100».
При этом в апреле Украина вернула тела 140 погибших военных, Россия получила тела 36 погибших военных.
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