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Политика ,  
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В Польше обвинили трех человек в «диверсиях» по заданию России

В Польше обвинили двух белорусов и поляка в поджогах по заданию России
Польские власти арестовали двух белорусов и одного поляка по обвинению в подготовке диверсий, в частности поджогов, по заданию российских спецслужб. 21 мая арестовали еще 9 человек по подобным обвинениям

В Польше задержали трех человек — двух граждан Белоруссии и одного польского гражданина — по делу о подготовке диверсий, в частности поджогов зданий в разных частях страны, по заданию российских спецслужб, заявило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

По данным ведомства, задержания прошли 27 мая в Варшаве, городе Прушкув и Поморском воеводстве. Всем троим предъявили обвинения по статьям об участии в организованной преступной группе международного характера и совершении диверсионно-террористических преступлений по заданию иностранной разведки. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Пока задержанных арестовали на три месяца. Расследование продолжается.

ABW в сообщении напомнило о задержании в январе украинца, который готовился к поджогу зданий во Вроцлаве. В ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, которые могли быть использованы для осуществления дальнейшей диверсионной деятельности такого рода, отмечает ведомство.

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Фото:Polish Ministry Of Defence / Getty Images

Как сообщает Rzeczpospolitа, обвиняемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках (город под Варшавой) за вознаграждение. Кроме того, по информации издания, они были связаны с арестованным в январе украинцем, обвиняемым в подготовке к поджогу торгового центра во Вроцлаве, а также магазина рядом с автозаправкой. По данным газеты, за каждый поджог обвиняемым предложили €10 тыс. Фигурантам дела от 35 до 40 лет.

Эти задержания являются еще одним витком расследования деятельности группировки, которая занимается диверсиями «по поручению российских спецслужб», подчеркивает ABW. 21 мая польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше арестовали девять человек по подозрению в саботаже и совершении диверсий по заказу России. По его словам, задержанные планировали поджог завода по производству красок, а также диверсии в Литве и поджог склада IКЕА. Туск отметил, что это касается граждан Белоруссии, Украины и Польши.

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