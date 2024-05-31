В Севастополе отменили воздушную тревогу через десять минут

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В связи с воздушной тревогой морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение.

Через десять минут воздушную тревогу отменили.

В последний раз тревогу в Севастополе объявили вечером 25 мая. За день до этого средства ПВО сбили над территорией Крыма девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон.

31 мая министр обороны Андрей Белоусов заявил, что военные смогли спасти сотни жизней за счет предотвращения атаки Украины на Крымский мост, когда по нему запустили десять дальнобойных ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут». Все ракеты удалось сбить. Минобороны сообщило об отражении атаки ATACMS и беспилотников в районе Крыма утром 30 мая.

В результате падения обломков ракет два парома в Керчи получили повреждения.