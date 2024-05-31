В Севастополе отменили воздушную тревогу через десять минут
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
В связи с воздушной тревогой морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение.
Через десять минут воздушную тревогу отменили.
В последний раз тревогу в Севастополе объявили вечером 25 мая. За день до этого средства ПВО сбили над территорией Крыма девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон.
31 мая министр обороны Андрей Белоусов заявил, что военные смогли спасти сотни жизней за счет предотвращения атаки Украины на Крымский мост, когда по нему запустили десять дальнобойных ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут». Все ракеты удалось сбить. Минобороны сообщило об отражении атаки ATACMS и беспилотников в районе Крыма утром 30 мая.
В результате падения обломков ракет два парома в Керчи получили повреждения.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов