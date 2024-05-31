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Военная операция на Украине ,  
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В Госдуме рассказали о более тщательной охране Крымского моста

Депутат Журавлев: военные стали тщательнее оборонять Крымский мост
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные стали оборонять Крымский мост тщательнее, чем раньше, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

«Наши защитники после предыдущих атак сделали соответствующие выводы и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше», — сказал он.

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее сегодня сообщил, что российские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост. По его словам, по мосту были запущены десять ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут».

Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Все ракеты были успешно сбиты, в результате удалось спасти сотни жизней, сказал министр.

Минобороны утром 30 мая заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма. Силы ПВО сбили над Азовским морем «восемь оперативно-тактических ракет», сообщили тогда в ведомстве. Кроме того, около Крыма перехватили восемь беспилотников.

Во время обстрела в Керчи были повреждены два парома, сообщил глава минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. Повреждения получило остекление их надстроек. Никто из моряков и гражданских не пострадал.

На время обстрела движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали. Ограничения действовали с 0:56 до 1:30 мск.

Крымский мост ранее подвергался атакам, над Крымом неоднократно сбивали ракеты ATACMS. Эти ракеты Украина получила от США. В американском Госдепартаменте пояснили, что Вашингтон запретил Киеву использовать ATACMS или другие средства дальнего поражения для ударов по объектам на территории России.

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Крымский мост Госдума Алексей Журавлев Военная операция на Украине Крым
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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