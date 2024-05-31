В Госдуме рассказали о более тщательной охране Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные стали оборонять Крымский мост тщательнее, чем раньше, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

«Наши защитники после предыдущих атак сделали соответствующие выводы и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше», — сказал он.

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее сегодня сообщил, что российские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост. По его словам, по мосту были запущены десять ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут».

Все ракеты были успешно сбиты, в результате удалось спасти сотни жизней, сказал министр.

Минобороны утром 30 мая заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма. Силы ПВО сбили над Азовским морем «восемь оперативно-тактических ракет», сообщили тогда в ведомстве. Кроме того, около Крыма перехватили восемь беспилотников.

Во время обстрела в Керчи были повреждены два парома, сообщил глава минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. Повреждения получило остекление их надстроек. Никто из моряков и гражданских не пострадал.

На время обстрела движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали. Ограничения действовали с 0:56 до 1:30 мск.

Крымский мост ранее подвергался атакам, над Крымом неоднократно сбивали ракеты ATACMS. Эти ракеты Украина получила от США. В американском Госдепартаменте пояснили, что Вашингтон запретил Киеву использовать ATACMS или другие средства дальнего поражения для ударов по объектам на территории России.