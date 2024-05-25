В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он не уточнил, в связи с чем это произошло.
Последний раз тревогу в городе объявляли 20 мая.
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