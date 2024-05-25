В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он не уточнил, в связи с чем это произошло.

Последний раз тревогу в городе объявляли 20 мая.

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