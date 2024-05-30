Правительство Словении признало Палестину независимым государством
Правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны в соцсети Х (Twitter).
Признание независимости Палестины совпадает с усилиями Словении по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, заявили в ведомстве. Теперь решение должно быть одобрено Национальным собранием страны.
22 мая власти Норвегии, Ирландии и Испании заявили о признании независимого палестинского государства. Решения стран вступили в силу 28 мая. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления «вознаграждением террора». По его мнению, решение о признании независимости Палестины мешает Тель-Авиву победить ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль не согласится на создание палестинского государства на текущем этапе.
Всего независимость территории признают более 140 государств, в том числе Россия, Китай и Турция.
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